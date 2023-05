Mehrere Gruppierungen im Gazastreifen kündigten Vergeltung an. Die israelische Armee begründete den militärischen Schlag mit mehreren Angriffen aus dem Gazastreifen in den vergangenen Wochen. Zuletzt feuerten militante Palästinenser nach dem Tod eines palästinensischen Häftlings in der vergangenen Woche Dutzende Raketen und Mörsergranaten auf israelisches Gebiet ab.

Die anhaltenden schweren Spannungen und der harte Kurs der rechtsreligiösen Regierung in Israel hatten zuletzt Befürchtungen geweckt, die Auseinandersetzungen könnten zu einem Krieg eskalieren .