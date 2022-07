»Heute weht der Wind des Friedens von Nordafrika über das Mittelmeer bis zum Golf«, sagte Herzog kurz nach der Landung Bidens. Bei dem Besuch soll demnach auch die Bedrohung besprochen werden, die vom Iran und dessen Verbündeten für Israel und seine Nachbarn ausgeht. Herzog sagte, er hoffe, dass die Reise zur Sicherheit und zum Wohlstand der gesamten Region beitrage. Biden sei sein Leben lang ein »wahrer Freund und überzeugter Unterstützer Israels und des jüdischen Volkes« gewesen, sagte er.

Noch am Flughafen betonte Biden die Bedeutung des Kampfes gegen den Antisemitismus. »Wir setzen unsere gemeinsame und nie endende Arbeit fort, um das Gift des Antisemitismus zu bekämpfen – egal, wo er sein hässliches Gesicht zeigt«, sagte Biden am Flughafen. Man dürfe die Lektionen der Geschichte niemals vergessen, mahnte der US-Präsident. »Egal, wo wir in der Welt darauf stoßen: Wir halten uns an das Versprechen, dass sich der Holocaust nie wiederholen darf, indem wir Antisemitismus direkt bekämpfen.«