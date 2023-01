Wer ist Itamar Ben-Gvir?

Ben-Gvir von der rechtsextremen »Otzma Yehudit«-Partei (auf Deutsch: »Jüdische Stärke«) war in der Vergangenheit wegen rassistischer Hetze und Unterstützung einer jüdischen Terrororganisation verurteilt worden. Er gilt als politischer Brandstifter, vor allem in Bezug auf die Palästinenser. Nun ist er Teil der neuen rechts-religiösen Regierung Benjamin Netanjahus, die am Donnerstag in Israel vereidigt wurde.

Nach dem Besuch auf dem Tempelberg schrieb er bei Twitter: »Die israelische Regierung, deren Mitglied ich bin, wird sich einer Organisation schändlicher Mörder nicht unterordnen. Der Tempelberg steht allen offen und wenn die Hamas glaubt, ihre Drohungen könnten mich abschrecken, dann müssen sie verstehen, dass sich die Zeiten geändert haben.« Man müsse mit »eiserner Faust« gegen jene vorgehen, die Drohungen ausstoßen.

Der Abgeordnete Zvika Fogel von Ben-Gvirs Partei sagte dem Armeesender zu möglichen Hamas-Raketenangriffen auf Israel: »Wenn wir darauf reagieren, wie ich denke, dass wir reagieren sollten, dann war Ben-Gvirs Besuch auf dem Berg es wert – denn das wird der letzte Krieg sein. Danach können wir alle in Ruhe sitzen und Tauben züchten.«