Ausschreitungen in Tel Aviv

Auf den Straßen bricht sich der Zorn vieler Menschen Bahn, die um die Demokratie in Israel fürchten. Nachdem dort am Samstag schon 200.000 Menschen zusammengeströmt waren, blockierten am Sonntagabend in Tel Aviv zahllose Demonstranten mit Israel-Fahnen die zentrale Straße nach Jerusalem und setzten Reifen in Brand. Erst spät in der Nacht verliefen sich die Proteste, eine letzte Gruppe von hartnäckigen Demonstranten wurde von der Polizei gewaltsam aufgelöst.