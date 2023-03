Mit Sprechchören und Tröten zogen sie in Jerusalem bis vor das Haus des Premiers: Tausende israelische Demonstranten haben am Mittwoch im ganzen Land einen »Tag der Unterbrechung« gegen die geplanten Justizreformen ausgerufen.

Avi Chai, Demonstrant: »Ich bin gekommen, um sicherzustellen, dass meine Kinder in einer Demokratie leben werden. Wir haben gesehen, was in Ungarn passiert ist und was in Polen und in anderen Ländern passiert ist. Wir versuchen, die Demokratie zu retten, die wir 75 Jahre lang hatten.«

Der Plan für die Justizreform sieht vor, dass die Regierung ein entscheidendes Mitspracherecht bei der Auswahl der Richter am Obersten Gerichtshof erhält. Zudem sollen die Möglichkeiten des Gerichtshofs eingeschränkt werden, Gesetze zu kippen oder gegen die Regierung zu entscheiden. Nach Ansicht der Opposition würde dies das Ende der israelischen Demokratie bedeuten. Seit Wochen kommt es in Israel daher zu teils gewalttätigen Zusammenstößen zwischen Demonstrierenden und der Polizei.

Benjamin Netanjahu, Premierminister Israel: »Die Freiheit zu demonstrieren, ist kein Freibrief, das Land in die Anarchie zu stürzen. Als souveränes Land können wir keine Anarchie dulden.«

Netanyahu verurteilte die Gewalt gegen Polizisten und die Straßenblockaden. Die Menschen auf der Straße fühlen sich von ihm missachtet.

Shoshana Silberstein, Demonstrantin: »Er hört nicht zu und versucht, sich von den Menschen abzugrenzen. Er verfolgt seine eigene Agenda bei den Protesten.«

Netanyahu, der aktuell eine rechtsgerichtete Koalition anführt, steht wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht. Er verteidigt die Pläne: die Richter hätten derzeit zu viel Macht. Viele Demonstranten befürchten hingegen auch eine Untergrabung der Gleichstellung der Geschlechter und der Minderheitenrechte – so wie diese Frauen, die sich in Anspielung auf die dystopische Fernsehserie The Handmaid’s Tales verkleidet haben.

Adi Agasi Shafir, Demonstrantin: »Man kann bereits einige solcher Schritte oder Vorschläge in der Knesset sehen: Männer und Frauen trennen, Frauen sollen im Bus nur auf die hinteren Sitze dürfen, ihr Militärdienst soll gestoppt werden. Sie sollen zu Hause zu bleiben, um Kinder zu gebären. Getrennte akademische Hochschulen, mehr Rechte für die Rabbinergerichte. All diese Schritte nehmen uns einen nach dem anderen unsere Rechte.«

Während die Proteste weitergehen, stimmte das Parlament mit eindeutiger Mehrheit einem kontroversen Gesetzentwurf zu, der die Möglichkeiten zur Amtsenthebung des Ministerpräsidenten einschränkt. Und einem weiteren umstrittenen Vorschlag wurde zugestimmt: der Todesstrafe für sogenannte »Terroristen«.