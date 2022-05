Israel glaubt nicht an die Möglichkeit eines Friedensabkommens mit den Palästinensern, die israelische Rechte lehnt einen Palästinenserstaat grundsätzlich ab. Doch dass der uralte Konflikt nicht gelöst wird, liegt nicht nur an der israelischen Siedlungspolitik und erstarkten radikal-nationalen Kräften im Land.

Auch die palästinensischen Führungen sind mitverantwortlich für die Situation. Allein die Tatsache, dass es keine Regierung gibt, die für alle palästinensischen Gebiete zuständig ist, macht Lösungsversuche nahezu unmöglich. In Gaza herrscht die radikalislamische Hamas , die einen gewaltsamen Kampf gegen Israel befürwortet und an einem Frieden mit dem Staat nicht interessiert ist.

Wüste Szenen am Osterwochenende: Warum die Lage am Tempelberg jetzt wieder eskaliert

Wüste Szenen am Osterwochenende: Warum die Lage am Tempelberg jetzt wieder eskaliert Von Monika Bolliger

Zudem gelang der Hamas im vergangenen Jahr auch ein politischer Erfolg, indem sie israelische Araber auf ihre Seite zog. Während des Gazakriegs kam es damals gleichzeitig zu massiven Gewaltausbrüchen in sogenannten gemischten Städten, in denen Juden und Araber Seite an Seite leben. Am Ende des Kriegs hatte die israelische Armee zwar militärisch obsiegt, doch der politische Sieg gehörte der Hamas.

Doch auch die Regierung Bennett hat sich nicht um eine Lösung oder Verhandlungen mit der PA oder der Hamas bemüht. Die Koalition umfasst acht Parteien mit sehr unterschiedlichen Anschauungen. Einige befürworten die Zweistaatenlösung, andere sind strikt dagegen. Darum einigten sich die Koalitionäre von Anfang an darauf, erst einmal alles so zu lassen, wie es ist, um ja keinen Koalitionsbruch zu provozieren.

Die Auseinandersetzungen im vergangenen Jahr fielen großteils noch in die Amtszeit des damaligen Premierministers Benjamin Netanyahu . Seit Juni 2021 regiert Naftali Bennett – unter seiner Führung gibt es zum ersten Mal in der Geschichte Israels eine Regierungskoalition, an der auch eine arabische Partei beteiligt ist, die Raam. Bennett begreift, dass er mehr für die arabische Bevölkerung im Land tun muss, immerhin fast 20 Prozent der Bewohner. Das war auch die Bedingung von Raam, ohne die die Regierung auseinanderbrechen würde.

Angriff in streng religiöser Ortschaft: Mehrere Tote bei Anschlag in Israel

Auch wenn die jüngsten Gewaltakte nicht von der Hamas initiiert wurden, versuchte sie sofort, diese für ihre politischen Ziele zu nutzen. Vor mehr als einer Woche hetzte Jahja Sinwar, der Führer der Hamas in Gaza, in einer Rede die Palästinenser auf, noch viel mehr Attentate gegen die Juden auszuführen, sogar »mit Äxten«. Nur zwei Tage später wurden in Elad bei Tel Aviv drei Israelis von zwei Attentätern mit Äxten erschlagen.

Nun werden bei Israelis Forderungen nach Rache, Vergeltung und radikalen Lösungen laut. Es gibt im Land und in der Regierung eine Diskussion, ob man die Praxis der »gezielten Tötungen« wieder aufnehmen solle. Konkret geht es um Sinwar. Doch die Bedächtigen in der Regierung versuchen, dies zu verhindern. Eine Tötung Sinwars würde mit größter Wahrscheinlichkeit einen neuen Krieg mit Gaza auslösen, dazu Unruhen in Jerusalem, womöglich auch im Westjordanland. Und auch die ohnehin schon sehr angespannte Lage in den »gemischten Städten« könnte eskalieren.

Für die Regierung Bennett, die seit einigen Wochen keine Mehrheit mehr in der Knesset hat, ist jeder Schritt riskant. Die Raam könnte im Falle eines neuen Kriegs das Bündnis verlassen. Bennett wäre damit vorerst politisch am Ende, Israel wäre erneut in einer innenpolitischen Krise mit vorgezogenen Neuwahlen.

Derzeit stehen die Aussichten nicht auf Entspannung. Bei der Beerdigung der getöteten Journalistin Shireen Abu Akleh in Jerusalem gab es gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und Sicherheitskräften. Und am Samstag begehen die Palästinenser den »Nakba«-Tag, den »Tag der Katastrophe«, der an ihre Vertreibung während des Unabhängigkeitskriegs Israels 1948 erinnert. Für palästinensische Extremisten ein Anlass, Wut in der Bevölkerung zu schüren und zu zündeln. In der aktuellen Lage kann schon ein kleiner Funke genügen, um einen Flächenbrand in Israel auszulösen.