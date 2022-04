Im Nahen Osten ist es nach neuen Spannungen in Ost-Jerusalem zu weiteren blutigen Zusammenstößen gekommen. Bei einem Einsatz der israelischen Armee im Westjordanland ist ein Palästinenser getötet worden. Wie die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa unter Berufung auf Krankenhausangaben berichtete, starb der 21-Jährige durch einen Kopfschuss. Drei weitere Palästinenser seien bei den Zusammenstößen in Dschenin im Norden des Westjordanlands verletzt worden.

Wegen der Spannungen wird eine weitere Eskalation des Nahost-Konflikts befürchtet. Im vergangenen Jahr hatten Unruhen in Ost-Jerusalem zu einem elftägigen bewaffneten Konflikt zwischen der israelischen Armee und militanten Palästinenserorganisationen aus dem Gazastreifen geführt.

Neben den Einsätzen in Israel und den Palästinensergebieten hat Israel auch erneut in den Syrienkrieg eingegriffen und Luftschläge nahe der syrischen Hauptstadt Damaskus geflogen. Nach Angaben von Aktivisten wurden dabei neun Menschen getötet, darunter fünf syrische Soldaten. Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte, griff Israel unter anderem ein Munitionsdepot und andere Militärstellungen an, die mit Iran in Verbindung stehen.