In Israel gehen die Massenproteste gegen die Politik der rechts-religiösen Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und die Schwächung der Justiz weiter. Zehntausende Menschen demonstrierten den 32. Samstagabend in Folge in der Küstenmetropole Tel Aviv. »Demokratie oder Rebellion« skandierten viele, begleitet von Tröten und Trommeln.