Zwei Tage lang sind israelische Soldaten gegen militante Palästinenser in einem Flüchtlingslager in Westjordanland vorgegangen. Nun hat das Militär den Großeinsatz in Dschenin offiziell für beendet erklärt. »Die Soldaten haben die Region Dschenin verlassen«, sagte eine Militärsprecherin am Morgen der Nachrichtenagentur AFP. Mindestens zwölf Palästinenser und ein israelischer Soldat wurden während des zweitägigen Einsatzes getötet.