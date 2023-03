Ein »nie da gewesener interner Konflikt«

Nun hat auch das angesehene israelische Institut für Nationale Sicherheitsstudien (INSS) in ungewöhnlich scharfer Form vor katastrophalen Folgen der Justizreform gewarnt. »Die rechtlichen Änderungen in ihrer gegenwärtigen Form werden die Funktion der israelischen Armee ernsthaft beschädigen, Israels Fähigkeit verringern, sich seinen Feinden zu widersetzen, die Beziehungen zu den USA gefährden und die Wirtschaft sabotieren«, heißt es in einer »strategischen Warnung« der Einrichtung in Tel Aviv.

Die nationale Sicherheit sei von außen schwer bedroht. Die Beziehungen zum wichtigsten Bündnispartner USA hätten sich verschlechtert und die weltweite Wirtschaftskrise berge große Risiken. »Gleichzeitig befindet sich die israelische Gesellschaft mitten in einem nie da gewesenen internen Konflikt, als Ergebnis der vorgeschlagenen Justizreform.« Dies schränke Israels Fähigkeit ein, mit externen Bedrohungen umzugehen.