Netanyahu hatte seinen Verteidigungsminister Joav Galant am Sonntagabend entlassen. Galant hatte zuvor zu Gesprächen mit Kritikern und einem Stopp der umstrittenen Pläne für eine Justizreform aufgerufen und vor einer Gefahr für Israels Sicherheit gewarnt.

Zehntausende protestieren

Am Montag protestierten vor Israels Parlament, der Knesset, zahlreiche Menschen. Manche Medien schrieben von 80.000, die »Times of Israel« sogar von 100.000 Teilnehmern. Zahlreiche Geschäfte und israelische Botschaften blieben am Montag geschlossen, ebenso Universitäten.

Auch Hightech-Unternehmen schlossen sich dem Generalstreik an – die dynamische Start-up-Szene gilt als wichtigstes Zugpferd der israelischen Wirtschaft. Krankenhäuser waren ebenfalls von dem Streik betroffen. Sie arbeiteten in einem abgespeckten Schichtsystem. Nur wenige Flugzeuge starteten noch vom internationalen Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv.