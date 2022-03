Israels Raketenabwehrsysteme So lebt es sich unter dem »Iron Dome«

»Arrow«, »Iron Dome«, »David’s Sling«: Was ist das eigentlich genau, und wie funktionieren diese Raketenabwehrsysteme? Unser Autor Richard C. Schneider lebt in Israel und erklärt es – auch aus eigener Anschauung.