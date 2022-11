Im Zentrum Istanbuls hat sich am Sonntagnachmittag eine Explosion ereignet. In einem Video, das in den sozialen Netzwerken kursiert, soll die Explosion zeigen. Aufnahmen einer Überwachungskamera sollen ebenfalls den Moment der Explosion zeigen.

Mindestens vier Menschen sind ums Leben gekommen, mindestens 38 wurden verletzt. Viele Rettungskräfte und Polizei seien im Einsatz.

Wie es zu der Explosion mitten in einer beliebten Einkaufsstraße der Metropole kam ist bislang unklar. Laut türkischen Medien seien die Menschen in der Stadt dazu aufgerufen, die Gegend zu meiden.