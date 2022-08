Die »Geo Barents« setzte nach der Rettung laut eigenen Angaben Kurs auf Italien. Das Mittelmeerland ist hauptsächlich der Ort, in denen die Hilfsorganisationen einen sicheren Hafen für gerettete Flüchtende erhalten. In diesem Jahr zählte das Innenministerium des Landes bislang rund 50.000 in Booten angekommene Migranten. Im selben Vorjahreszeitraum waren es mit etwa 35.000 deutlich weniger. Oft machen sich die Menschen von Italien aus weiter auf in andere EU-Länder.