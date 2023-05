Streit über Flüchtlingspolitik Italienischer Außenminister sagt Frankreich-Reise ab

In einem an diesem Freitag erschienenen Interview mit der italienischen Zeitung »Corriere della Sera« sagte Tajani, er spüre zwar das »Bedauern« der französischen Regierung. Gleichzeitig sagte der Italiener, es brauche »ein Dementi und eine Verurteilung« aus Paris. »Wenn man eine andere Person grundlos beleidigt, ist das Mindeste, was man tun kann, sich zu entschuldigen«, fügte er hinzu. Darmanin habe alle Italiener beleidigt. Zudem habe der französische Innenminister »uns mit der extremen Rechten verglichen, was unglaublich ist«, sagte Tajani.

Streit bereits im November wegen Rettungsschiffs

Das Thema Migration führt immer wieder zu Unstimmigkeiten zwischen beiden Ländern. Zuletzt kam es im November zum Streit , als Melonis Regierung sich geweigert hatte, ein Rettungsschiff mit 230 Migranten an Bord in Italien anlegen zu lassen. Rom drängte Paris damals, wie vereinbart 3500 Migrantinnen und Migranten aus Italien zu übernehmen. Frankreich kritisierte seinerseits, dass die Regierung in Italien ihre Häfen für Rettungsschiffe sperrte. Der EU ist es seit 2015 nicht gelungen, sich auf gemeinsame Aufnahmeregeln zu einigen.