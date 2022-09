Angesichts des Wahlsiegs der Rechtsnationalen in Italien hat sich das Internationale Auschwitzkomitee schockiert und alarmiert gezeigt. »Dass die Bürgerinnen und Bürger in Italien Versprechungen rechtsextremer Populisten Glauben schenken und Mussolinis selbst ernannte Erben an den Tisch der Republik bitten, ist auch ein alarmierendes Zeichen dafür, dass die europäische Idee zunehmend unter Druck gerät«, sagte Exekutiv-Vizepräsident Christoph Heubner laut Mitteilung zum Wahlergebnis der Fratelli d’Italia.