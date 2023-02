Sie haben Europa nicht erreicht: Mindestens 59 Menschen, darunter zwölf Kinder, sind bei einem Bootsunglück vor der süditalienischen Küste am Sonntag ums Leben gekommen. Einsatzkräfte suchten das Meer bei Steccato di Cutro an der Ostküste Kalabriens nach Überlebenden ab.

Roberto Occhiuto, Regionalpräsident Kalabrien: »Es ist ein Tag der Trauer für Kalabrien. Sie sind über eine Route gekommen, die immer mehr genutzt, aber in den letzten Jahren kaum beachtet wurde. Kalabrien ist eine Region, die Menschen aufnimmt, letztes Jahr haben wir 18.000 Migranten aufgenommen. Aber Europa darf uns nicht im Stich gelassen. Diese Art von Tragödie hätte vorher vermieden werden müssen.«

Am Strand von Cutro sind nur noch Überreste des fragilen Gefährts zu sehen: Das überfüllte Holzboot sei nach Angaben von Überlebenden mit bis zu 200 Menschen an Bord vor fünf Tagen von der Türkei aus aufgebrochen. Die Migranten stammten vor allem aus Afghanistan, Pakistan und Somalia. Bei stürmischem Wetter war das Boot auf Felsen an der italienischen Küste aufgelaufen und dabei zerbrochen. Mindestens 80 Personen konnte die Küstenwache retten, Dutzende werden noch vermisst.

Italiens rechtsextreme Ministerpräsidentin Giorgia Meloni drückte ihr Bedauern über das Unglück aus und versprach, härter gegen Menschenschmuggler vorzugehen. Die Opposition sieht in der Tragödie einen Beweis für die Mängel von Italiens umstrittener Migrationspolitik.