Auf Sizilien ist am Samstag erstmals vor Gericht verhandelt worden, ob es zum Prozess gegen vier deutsche Seenotretter aus der Crew der »Iuventa« kommen wird. Dabei ist in einer ersten Anhörung entschieden worden, dass die Öffentlichkeit einstweilen ausgeschlossen bleibt.

Damit wurde der Antrag einer Koalition verschiedener NGO, darunter Amnesty International und das European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), auf Wunsch der Staatsanwaltschaft zurückgewiesen.

In der knapp vierstündigen Anhörung habe er darauf hingewiesen, dass bei vergleichbaren Prozessen »selbst in Ägypten , noch in der Türkei oder in Nordirland« der Öffentlichkeit ein solches Recht auf Beobachtung eingeräumt wurde. Daraufhin hatte die Staatsanwaltschaft signalisiert, ihre Position noch einmal überdenken zu wollen.

Bei der nächsten Anhörung, angesetzt auf Anfang Juni, soll es laut Canestrini um zwei weitere Punkte gehen, die seiner Meinung nach gegen eine Eröffnung der Hauptverhandlung sprechen. Erstens läge die Anklageschrift nicht in der Sprache der Angeklagten vor, zweitens handele es sich – nach seiner Auffassung – prinzipiell um eine verfassungswidrige Anklage. Sowohl die Uno-Sonderberichterstatterin für Menschenrechte als auch das Auswärtige Amt fordern, die Ermittlungen einzustellen.

Der Auftakt der Verhandlungen in Trapani wurde von solidarischen Kundgebungen am Hafen begleitet. In Sichtweite der Demonstrierenden rostet die »Iuventa« vor sich hin – und bereitet sich die »Sea Watch 4« darauf vor, demnächst wieder in See zu stechen.