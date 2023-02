2008 und 2012 arbeitete sie im Wahlkampfteam des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama und wurde in den italienischen Medien wegen ihres unerwarteten Aufstiegs und ihres aktivistischen Eifers bereits mit der US-Demokratin Alexandria Ocasio-Cortez verglichen.

Der PD versprach sie eine Erneuerung. Sie wolle ihre gespaltene Partei vereinen und am Übergang zu einer grüneren Wirtschaft, Arbeitsreform und Vermögensverteilung arbeiten, sagte Schlein am Sonntagabend. »Das demokratische Volk lebt und ist bereit, sich zu erheben. Dies ist ein klares Mandat für echte Veränderungen«, so Schlein.

Die PD war 2007 als Mitte-Links-Partei gegründet worden und ist die größte Oppositionspartei in Italien. In ihr finden frühere Kommunisten, Sozialisten und Christdemokraten zusammen. In der Legislaturperiode 2013-2018 stellte sie die drei Regierungschefs Letta, Matteo Renzi und Paolo Gentiloni. Sie war außerdem an der zweiten Regierung Giuseppe Contes (2019-2021) und der Regierung Mario Draghis (2021-2022) beteiligt. Bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus am 25. September kam sie nur auf 19 Prozent, in Umfragen liegt sie derzeit noch deutlich darunter.