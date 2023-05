Anfang Mai hatte sich der Politiker erstmals per Videobotschaft aus seinem Krankenhauszimmer an die Anhänger der von ihm gegründeten rechtskonservativen Partei Forza Italia gewandt. Berlusconi saß an einem Schreibtisch mit einem Parteibanner und der italienischen Flagge im Hintergrund. Italiens ultrarechte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die eine Regierungskoalition mit Berlusconis Forza Italia anführt, hatte den 86-Jährigen am Sonntag besucht und danach erklärt, er habe »hervorragende Laune« und arbeite »unermüdlich«.