Auch ein Mitglied der hinzugerufenen Spezialkräfte soll bei dem Vorfall verletzt worden sein, als er von einer Kugel am Knie getroffen wurde. Weitere Geiseln, die der Täter genommen hatte, blieben den Berichten zufolge unverletzt. Demnach soll sich ein weiterer Beamter in einem Raum eingeschlossen und so in Sicherheit gebracht haben.

Zu einem möglichen Motiv gab es zunächst keine Informationen. Die Zeitung »La Repubblica « berichtetet, dass der Geiselnehmer zuletzt unter psychischen Problemen litt und deshalb auch stationär behandelt worden war. Er sei jedoch wieder als dienstfähig eingestuft worden. Zum Zeitpunkt des Vorfalls habe er sich allerdings nicht im Dienst befunden, sondern habe Urlaub gehabt.