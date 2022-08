Sie sei es leid gewesen, »die Politiker untereinander streiten zu hören, ohne jemals zur Sache zu kommen«: Mit 95 Jahren will die italienische Filmikone Gina Lollobrigida bei der kommenden Parlamentswahl am 25. September für den Senat kandidieren. Das unterstrich die Schauspielerin in einem Interview der Zeitung »Corriere della Sera«. Zuvor hatte bereits die »Repubblica« über Lollobrigidas Kandidatur berichtet.