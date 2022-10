Meloni war am Wochenende als Ministerpräsidentin vereidigt worden und hatte die Regierungsgeschäfte von ihrem proeuropäischen Vorgänger Mario Draghi übernommen. Das von den »Fratelli d'Italia« angeführte Rechtsbündnis hatte sich bei den Wahlen Ende September die absolute Mehrheit in beiden Kammern des Parlaments gesichert.

Nach ihrem Wahlsieg hatte sich Meloni bislang noch nicht ausführlich zu ihren Vorhaben geäußert. Nach der Rede am Vormittag folgt am Abend die Vertrauensabstimmung in der größeren der zwei Parlamentskammern. Die Abstimmung im Senat ist für Mittwoch vorgesehen. Wegen der Mehrheiten der Rechtskoalitionen in den zwei Kammern gilt eine Zustimmung als höchstwahrscheinlich.