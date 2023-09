Vor dem Besuch hatten Äußerungen von Melonis Partner Andrea Giambruno für Aufsehen gesorgt. Der TV-Journalist sagte am Montagabend in seiner Talkshow mit Blick auf die Vergewaltigungen: »Wenn man tanzen geht, hat man jedes Recht, sich zu betrinken. Aber wenn man es vermeidet, sich zu betrinken und die Sinne zu verlieren, vermeidet man vielleicht auch, in gewisse Probleme zu geraten und einem Wolf zu begegnen.« Dabei scheint Giambruno Vergewaltiger mit dem Raubtier gleichzusetzen.

Cecilia D’Elia, Senatorin der oppositionellen Partito Democratico, verurteilt die Einstellung des TV-Manns: »Sie können nicht anders, als das Opfer zu beschuldigen. Geh nicht allein aus, geh nicht im Dunkeln, zieh dich nicht freizügig an.« D’Elia weiter: »Wenn eine Frau zu viel trinkt, muss sie mit Kopfschmerzen rechnen – nicht mit Vergewaltigung.« Männer müssten Respekt lernen und nicht Frauen mehr Vorsicht. Auch die Fünf-Sterne-Bewegung nannte Giambrunos Aussagen »beschämend und inakzeptabel«.