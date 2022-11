Meloni gab Bignamis Ernennung am Montag auf einer Pressekonferenz bekannt. Bignami, 47, wurde letzten Monat für eine zweite Amtszeit als Abgeordneter der »Fratelli d'Italia« ins Parlament gewählt. Er gehörte lange Zeit der italienischen Rechten an, verbrachte aber einen Teil seiner politischen Karriere in der moderateren Partei »Forza Italia« des ehemaligen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi .