»Unsere Beziehungen sind historisch eng und überdauern Regierungen und bleiben stark, unabhängig von der politischen Couleur«, sagte Meloni bei einer Pressekonferenz in der italienischen Botschaft in Washington nach einem Treffen mit US-Präsident Joe Biden am Donnerstagabend. »In schwierigen Zeiten wissen wir, wer unsere Freunde sind, und ich glaube, dass unsere Nationen gezeigt haben, dass sie mehr aufeinander zählen können, als manche dachten.«