In Italien werden jährlich Dutzende Milliarden Euro Steuer hinterzogen. Seitdem das Finanzministerium seine Schätzungen zum Thema veröffentlicht – beginnend 2016 –, hat die Zahl die 80-Milliarden-Euro-Marke nur selten unterschritten. Besonders bei der Einkommensteuer für Selbstständige und Kleinunternehmen ist die Steuerlücke groß. Zwischen 2018 und 2020 wurden in dieser Kategorie durchschnittlich 35 Milliarden Euro hinterzogen, heißt es in den Daten des Finanzministeriums .