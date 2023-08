Fratelli d’Italia Schwester von Meloni übernimmt Spitzenfunktion in Regierungspartei

Steigende Flüchtlingszahlen und der Streit über soziale Entlastungen könnten Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni eine Menge Ärger bescheren – nun bekommt sie erst mal familiäre Unterstützung in einem hohen Amt in der ultrarechten Regierungspartei Fratelli d’Italia (Brüder Italiens). Wie die Partei am Donnerstagnachmittag mitteilte, wird Arianna Meloni von nun an das politische Sekretariat leiten.