Daraufhin versuchte Draghi, seine Koalitionspartner wieder zusammenzubringen. Noch am Mittwoch forderte er einen »Pakt« zwischen den Parteien, um die Krise zu beenden.

Bei einer ersten Vertrauensabstimmung im Senat am Mittwochabend erhielt der Premier dann zwar eine Mehrheit, Draghis drei große Koalitionsparteien Lega, Forza Italia und 5 Sterne hatten ihre Teilnahme an dem Votum jedoch zurückgezogen. Draghis Bemühungen um Einheit waren damit faktisch torpediert. Einer zweiten Abstimmung in der Abgeordnetenkammer kam Draghi mit dem erneuten Vorsprechen bei Mattarella nun zuvor.