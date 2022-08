Die Anlandungen von Migranten sind in Italien vor allem im laufenden Wahlkampf ein großes Streitthema. Rechte Parteien werfen Seenotrettern etwa vor, mit Schleppern zu kooperieren. Nach aktuellen Umfragen könnte ein Mitte-Rechts-Bündnis mit den rechtsextremen Fratelli d'Italia als stärkste Kraft unter Umständen eine Regierung bilden. Für die Migrationspolitik könnte das bedeuten, dass zivile Seenotretter weitere Probleme bekommen, wenn sie Menschen in einem sicheren Hafen in Italien an Land bringen wollen. Gewählt wird am 25. September (lesen Sie hier mehr über die Regierungskrise in Italien ).