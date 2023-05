Neue Taktik

Mit dem Oben-ohne-Protest änderte die Gruppe offenkundig ihre Taktik. In Rom waren zuletzt harte Geldstrafen gegen Demonstranten verhängt worden, die Denkmäler und Kulturstätten angegriffen hatten. Solche oder vergleichbare Aktionen hatte es von Aktivisten in Italien in der Vergangenheit mehrfach gegeben: So hatte die Gruppe die Mailänder Scala und den Sitz des staatlichen Kreditgebers CDP mit Farbe beworfen, in Rom ein Van-Gogh-Gemälde mit Suppe – und in Mailand ein von Andy Warhol verziertes Auto mit Mehl.