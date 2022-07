Passanten filmten den Angriff, doch niemand schritt ein: In Italien hat die Tötung eines Straßenhändlers im Küstenort Civitanova Marche am helllichten Tag Entsetzen ausgelöst. Der 39-jährige Nigerianer sei am Freitagnachmittag von einem 32 Jahre alten Italiener zu Tode geprügelt worden, erklärte die Polizei am Wochenende auf einer Pressekonferenz. Der mutmaßliche Täter habe sein Opfer verfolgt, mit einer Krücke zu Fall gebracht und mehrmals zugeschlagen. Anschließend habe er das Handy des Mannes mitgenommen. Die Polizei nahm den Mann wegen des Verdachts auf vorsätzliche Tötung und Raub fest.