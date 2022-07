Votum in Abgeordnetenkammer steht an

Außenminister Luigi Di Maio von der Partei Insieme per il futuro (Gemeinsam für die Zukunft) warf der Politik Versagen vor. »Man hat mit der Zukunft der Italiener gezockt. Die Folgen dieser tragischen Wahl werden in die Geschichte eingehen«, sagte der 36-Jährige. »Von morgen an wird nichts mehr so sein wie davor«, sagte Ex-Ministerpräsident Matteo Renzi.

Formell steht nun noch eine weitere Vertrauensabstimmung am Donnerstag in der Abgeordnetenkammer, der größeren der beiden Kammern, an. Entgegen erster Einschätzungen von Beobachtern wird Draghi trotz dieses Ergebnisses nicht mehr an diesem Mittwochabend zu Staatspräsident Sergio Mattarella fahren und dort seinen Rücktritt erneut einreichen.