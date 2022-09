Söder kritisiert Weber für Berlusconi-Unterstützung

Die Causa Berlusconi sorgt auch außerhalb Italiens für Reibereien, etwa in der CSU. Parteichef Markus Söder kritisierte hat seinen Stellvertreter Manfred Weber, der auch Vorsitzender der Europäischen Volkspartei (EVP) ist. Die EVP und Weber hatten Berlusconi und dessen Forza Italia im Wahlkampf in Italien unterstützt. »Es ist nicht Aufgabe der EVP und bürgerlicher Parteien, rechtsnationale Regierungen zu ermöglichen«, sagte Söder im Anschluss an eine CSU-Vorstandssitzung in München vor Journalisten.