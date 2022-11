Die »Humanity 1« war am Wochenende nach mehreren Wochen auf See in den Hafen von Catania eingefahren. Dann erlaubte Italien aber nur Frauen, Kindern und Minderjährigen sowie jenen Männern, denen eine Notlage attestiert wurde, das Schiff zu verlassen. Die anderen Männer sollten nach Anweisung des Innenministeriums in Rom mit dem Schiff wieder zurück in internationale Gewässer gebracht werden. Das lehnt SOS Humanity ab. Inzwischen rief der deutsche Verein zwei Gerichte an, um zu erreichen, dass auch die 35 Verbliebenen an Land gehen dürfen.