Partei im Mainstream angekommen

Die Fratelli d'Italia gehen auf eine nach dem Zweiten Weltkrieg gegründete, neofaschistische Gruppe zurück. Parteichefin Giorgia Meloni, die Umfragen zufolge nach der Wahl am Sonntag an der Spitze der nächsten italienischen Regierung stehen könnte, hat versucht, sich von der extremen Rechten zu distanzieren und stellt ihre Partei als Konservative im politischen Mainstream dar. Das nun in die Schlagzeilen geratene Parteimitglied Pisano hatte vor sechs Jahren auch den Internetkommentar einer anderen Person unterstützt, die Meloni als »moderne Faschistin« bezeichnete und erklärte, die Fratelli d'Italia hätten »nie mit ihren wahren Idealen hinter dem Berg gehalten«.