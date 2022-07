Draghi hatte am Donnerstagvormittag eine Sitzung in der Abgeordnetenkammer unterbrechen lassen, um Mattarella abermals seinen Rücktritt anzubieten. Der Ministerpräsident hatte sein Amt bereits in der vergangenen Woche zur Verfügung gestellt, war von Mattarella jedoch beauftragt worden, die Lage neu zu bewerten und die zerrüttete Koalition gegebenenfalls erneut zusammenzuführen.

Versuch einer parteiübergreifenden Einigung scheiterte

Daraufhin versuchte Draghi, seine Koalitionspartner wieder zusammenzubringen. Noch am Mittwoch forderte er einen »Pakt« zwischen den Parteien, um die Krise zu beenden. Bei einer ersten Vertrauensabstimmung im Senat am Mittwochabend erhielt der Premier dann zwar eine Mehrheit, Draghis drei große Koalitionsparteien Lega, Forza Italia und Fünf-Sterne-Bewegung hatten ihre Teilnahme an dem Votum jedoch zurückgezogen. Die Bemühungen des früheren Chefs der Europäischen Zentralbank waren damit faktisch torpediert. Einer zweiten Abstimmung in der Abgeordnetenkammer kam Draghi mit dem erneuten Vorsprechen bei Mattarella dann zuvor.