Berichte über eine russische Parteienfinanzierung sorgen noch einmal für Spannung im italienischen Wahlkampf. Am Dienstag hatte ein Vertreter der US-Regierung unter Verweis auf Geheimdiensterkenntnisse vor Journalisten erklärt, Moskau habe seit 2014 mindestens 300 Millionen Dollar an Parteien in rund zwei Dutzend Ländern gezahlt. Das Geld sei unter anderem an Parteien des rechten Spektrums gegangen, um Demokratien von innen heraus zu manipulieren.