Vergangenen Sommer waren in Italien außergewöhnliche Dürren aufgetreten, die große Schäden unter anderem in der Landwirtschaft verursachten – vor allem im Norden. Wassersparmaßnahmen in großen italienischen Städten sowie die Verhängung des Dürre-Notstands in einigen Regionen sollten damals Abhilfe leisten.

Zurzeit verzeichnet das Land erneut einen großen Wassermangel. Die Sorgen vor einem noch schlimmeren Jahresverlauf als 2022 sind groß.