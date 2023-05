In Italien hat der Vorstandsvorsitzende der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt RAI nach monatelangem Konflikt mit der ultrarechten Regierung um Ministerpräsidentin Giorgia Meloni seinen Rücktritt erklärt. In einem Schreiben an das für den Rundfunk zuständige Finanzministerium teilte RAI-Chef Carlo Fuortes mit, der seit Jahresbeginn andauernde »politische Konflikt« um seine Person schwäche die RAI, zudem lehne er geplante Änderungen an Programm und redaktioneller Ausrichtung ab.