Italien Seenotretter erreichen Ancona nach tagelanger Überfahrt

Nach einer tagelangen Überfahrt vom zentralen Mittelmeer zur mittleren Adria hat die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen mit 73 aus Seenot geretteten Menschen an Bord den Hafen der italienischen Stadt Ancona erreicht. Die »Geo Barents« fuhr am Donnerstagmorgen in der Stadt an der italienischen Ostküste ein, wie die Organisation mitteilte. Kurz danach konnten die ersten Menschen von Bord gehen, wie auf Bildern zu sehen war. Am Vortag hatte bereits die »Ocean Viking« der NGO SOS Méditerranée den Hafen von Ancona erreicht und dort 37 geretteten Menschen an Land gebracht.