Salvini, der damals auch Innenminister war, bezeichnete Rackete unter anderem als »reiche und verwöhnte deutsche Kommunistin«. Ende Juni 2019 steuerte sie als Kapitänin die »Sea-Watch 3« mit Dutzenden im Mittelmeer geretteten Migranten an Bord ohne Erlaubnis der Behörden in den Hafen der italienischen Insel Lampedusa. Die Menschen harrten zuvor lange in Erwartung eines sicheren Hafens auf See aus. Danach kam Rackete kurzzeitig unter Hausarrest.