Berlusconi war am 5. April in die Klinik eingeliefert worden, nachdem er über Atemprobleme geklagt hatte. Die Ärzte stellten einen Lungeninfekt fest und gaben eine Leukämie-Erkrankung bekannt. In den vergangenen Tagen hatten sie über eine Verbesserung des Gesundheitszustands ihres prominenten Patienten informiert.