Starkes Wahlergebnis ausschlaggebend

2017 war die damalige Mitte-Links-Regierung in das Verfahren eingetreten. Noch im Frühjahr 2022 hatte die Anwältin des Büros von Ministerpräsident Mario Draghi Schadensersatz in Höhe von 10,5 Millionen Euro von Berlusconi gefordert, weil dieser durch sein Verhalten Italien in »weltweiten Misskredit« gebracht habe.