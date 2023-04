Der frühere italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi ist offenbar in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Die Nachrichtenagentur Adnkronos berichtet, der 86 Jahre alte Parlamentarier werde in der Klinik San Raffaele in Mailand auf der Intensivstation behandelt. Auch die Nachrichtenagentur Ansa meldet seine Einlieferung in ein Krankenhaus.