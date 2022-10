In Norditalien sind 2000 bis 4000 schwarz gekleidete Anhänger von Benito Mussolini singend zum Grab des früheren Diktators gepilgert – 100 Jahre, nachdem der Politiker in Rom seine zwei Jahrzehnte andauernde faschistische Herrschaft angetreten hatte. Viele Teilnehmer der Kundgebung in seinem Geburtsort Predappio (Emilia Romagna) trugen faschistische Symbole an der Kleidung und sangen Hymnen aus Italiens Kolonialzeit.