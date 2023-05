Die heftigen Regenfälle und Überschwemmungen in der italienischen Adria-Region Emilia-Romagna haben dramatische Folgen. Die Schäden durch das Unwetter und Erdrutsche beliefen sich auf einige Milliarden Euro, sagte die Vize-Präsidentin der Emilia-Romagna, Irene Priolo, am Samstag. An manchen Orten müsse man das »Straßennetz komplett neu aufbauen«. Weitere Erdrutsche kämen erschwerend hinzu.