Das Parlament verabschiedete nach einer teils tumultartigen Sitzung das von der rechten Regierung forcierte Gesetz.

Zuvor hatte Kammerpräsident Lorenzo Fontana von der rechten Lega in einer historischen Aktion die Diskussion abrupt beendet, damit es noch am Freitag zur Abstimmung kommen konnte. Die Opposition hatte sie mit ihren Redebeiträgen stundenlang verzögert. Staatspräsident Sergio Mattarella unterschrieb das Gesetz am Abend.