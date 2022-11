Damit endete am späten Dienstagabend eine Kraftprobe zwischen den privaten Helfern und der neuen, rechten Regierung in Rom, die noch härter als die Vorgängerregierung gegen Migranten vorgehen will. Die Anweisung, die insgesamt rund 250 Männer an Bord der »Humanity 1« sowie der »Geo Barents« zu separieren und nicht an Land zu lassen, war einem Dekret des Innenministers Matteo Piantedosi gefolgt.

Demnach sollten die Männer wieder in internationale Gewässer gebracht werden. »Weil italienische Behörden der Meinung waren, dass sie nicht krank genug waren, um in die Europäische Union einzureisen«, kritisierte Einsatzleiter Rummenhohl von der »Humanity 1«, im Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa. Nach neuen Untersuchungen durch Ärzte und Psychologen entschied das Gesundheitsamt von Catania am Dienstagabend dann jedoch, dass die Migranten von Bord dürfen.