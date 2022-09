Wie viel Einfluss hat der Kreml?

Mara Carfagna, Ministerin für den Süden Italiens, warf Salvini vor, sich vom Kreml instrumentalisieren zu lassen. »Wenn ich Salvini über Sanktionen reden höre, kommt es mir vor, als würde ich Putins Propaganda hören«, sagte sie. Die Verbindungen zwischen Salvini und Moskau lösen in Italien insbesondere seit der russischen Invasion in der Ukraine Besorgnis aus. Sie könnten auch für die rechte Wahl-Allianz aus Lega, Forza Italia und Melonis ultrarechter Partei Fratelli d'Italia im Wahlkampf zum Problem werden.

In den vergangenen Wochen hatten unter anderem Äußerungen des russischen Ex-Präsidenten Dmitrij Medwedew in Italien eine Debatte über mögliche Wahlbeeinflussung durch Moskau ausgelöst. Sowohl Salvinis Lega als auch Berlusconis Forza Italia haben langjährige Verbindungen nach Russland und zum russischen Präsidenten Wladimir Putin. Die Lega hatte 2017 einen Kooperationspakt mit Putins Partei »Einiges Russland« geschlossen. Salvini, der in der Vergangenheit in T-Shirts mit Putin-Porträt posierte, betonte zuletzt, Moskau habe nicht den geringsten Einfluss auf die Wahl in Italien.